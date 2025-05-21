Убийство Андрея Портнова: чем известен политик, критиковавший власти Украины В Мадриде убит украинский политик и адвокат Андрей Портнов. Он инициировал расследования против украинских коррупционеров, критиковал власти. По некоторым данным, он собирался огласить некий компромат на Зеленского. Кому был неугоден Портнов — в материале Life.ru. 21 мая, 12:28 Украинский политик Андрей Портнов убит в Испании. Обложка © Youtube / Страна.ua

Андрей Портнов был застрелен в Мадриде неизвестным мотоциклистом, когда отвозил детей в школу. Как минимум четыре пули выпустил убийца. Испанская пресса сообщает, что киллеров было больше.

— Он собирался сесть в Mercedes, когда к нему подбежали двое или трое нападавших и произвели пять выстрелов, по крайней мере три из которых попали ему в голову и оказались смертельными, а также в спину, — сообщает подробности издание El Pais.

Испанские правоохранители среди версий рассматривают политический мотив. Андрей Портнов ещё в 2014 году покинул Украину, но позже вернулся и начал инициировать расследования преступлений, совершённых во времена правления Петра Порошенко*.

Кто такой Андрей Портнов

Портнов родился в Луганске в 1973 году. Там же окончил школу. После отправился на срочную службу. Начинал в Советской армии, а закончил уже в украинской.

С 1993 года работал юридическим консультантом и одновременно учился в Восточноукраинском государственном университете. Образование получил только в 1999 году, но, ещё будучи студентом, делал карьеру в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Испания. Мадрид. Полиция на месте убийства Портнова возле Американской школы Мадрида. Фото © ТАСС / ЕРА / BORJA SANCHEZ-TRILLO

В 2004 году получил звание заслуженного юриста Украины. К этому времени он был директором юридической фирмы «Портнов и партнёры».

Политическая карьера Андрея Портнова

Первое заметное появление Портнова в политике было в 2005 году, когда он представлял интересы Государственного секретаря Украины Александра Зинченко. Он обвинял главу Совета национальной безопасности и обороны Петра Порошенко* в коррупции. Тогда будущий президент Украины выиграл дело.

В 2006 году Портнов стал депутатом Верховной рады. Избрался он от Блока Юлии Тимошенко. В 2007 году на Украине прошли досрочные выборы в парламент, и он опять стал нардепом. В Раде он проработал до 2010 года.

Первый президент Украины Леонид Кравчук, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и заместитель главы фракции БЮТ Андрей Портнов (слева направо). Фото © ТАСС / Синдеев Владимир

В этом же году президент Виктор Янукович предложил ему занять должность заместителя главы Администрации Президента Украины. На этой должности застал Евромайдан. После свержения Януковича эмигрировал из Украины. 25 мая 2014 года получил разрешение на временное проживание в России. В это время он уже находился в розыске на Украине и под западными санкциями. Позже рестрикции были сняты, а его фамилия пропала из базы разыскиваемых. К 2019 году Портнов поселился в Австрии.

Борьба с Порошенко* и поддержка Зеленского

С 1999 года Андрей Портнов консультировал украинского олигарха Игоря Коломойского*, который стал спонсором Владимира Зеленского, в том числе в 2019 году на выборах президента Украины.

— Здравствуй, дорогая Украина. Всё только начинается! — написал Портнов в своих социальных сетях в 2019 году. Так он прокомментировал своё возвращение.

И Портнов действительно начал. Он подавал заявления в Государственное бюро расследований в отношении Петра Порошенко*, проигравшего выборы. Параллельно работал на телевизионных каналах, принадлежащих бывшим членам Партии регионов.

Портнов обвинял Порошенко* в коррупции и узурпации власти. Примечательно, что ровно шесть лет назад — 20 мая — он инициировал расследование продажи экс-президентом Украины бизнесмену Сергею Тигипко судостроительного предприятия «Кузни на Рыбальском». Сумма сделки была 300 миллионов долларов. Юрист считал, что это была «отмывка незаконно похищенных средств».

Андрей Портнов обвинял Порошенко* в коррупции. Фото © ТАСС / ZUMA

26 мая 2019 года он подал заявление в ГБР с требованием проверить Порошенко* на нарушение статьи 109 УК Украины «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти» и статьи 382 «Невыполнение судебного решения».

Долгое время Портнов поддерживал Владимира Зеленского. Когда его обвиняли в незаконном роспуске Верховной рады, он нашёл этому оправдание.

— Есть факт, что с 2016 года в Раде отсутствует коалиция фракций, которая бы включала в себя более 226 депутатов. И на этом основании президент в любой момент может подписать указ о роспуске парламента и о назначении досрочных выборов. Если же кто-то с этим указом будет не согласен, он может обратиться в суд, — объяснял Портнов.

Но через несколько лет и сам начал обвинять Зеленского в нарушении законов. Так, в 2021 году он раскритиковал президента Украины за лишение гражданства украинцев.

— Это решение также обозначает, что теперь человека можно лишить своей собственности уже не просто без решения суда и даже без позорных санкций СНБО о запрете пользоваться своим имуществом, а просто физически выгоняя из страны, лишая возможности быть в своём доме, использовать своё имущество или работать в своём офисе, — написал он в своих социальных сетях.

Портнов также предрекал Украине вооружённый конфликт и развал страны. Политолог Дмитрий Родионов считает, что убить Портнова могли и за его инициативу 2020 года. Тогда он предлагал собрать базу данных так называемых активистов с целью дальнейшей фильтрации.

Украинский политик Андрей Портнов. Фото © Wikipedia / News UTR

— Считаем необходимым исследовать доходы, налоги и трудовые достижения по основному месту работы. Важно публично показать каждого вора и рогуля, на что он эти шесть лет жил и существовал, — отмечал юрист.

Блогер Анатолий Шарий считает, что к убийству Портнова причастен Офис президента Украины. По его словам, юрист должен был опубликовать компромат на Владимира Зеленского и его окружение.

* Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Авторы Даниил Черных