В офисе Зеленского настаивали на подписании сделки по ресурсам в США
NYP: Ермак настоял на подписании Зеленским договора по минералам в Белом доме
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак настоял на том, чтобы соглашение по минеральным ресурсам было подписано в Белом доме, хотя советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог предлагал сделать это ещё во время своего визита в Киев. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на американского чиновника.
«Келлог призвал <...> Зеленского подписать <...> договорённость о правах на минералы с Вашингтоном во время визита посланника в Киев на прошлой неделе», — указано в материале.
Авторы статьи уточнили, что Ермак выступил за то, чтобы глава киевского режима подписал документ вместе с республиканцем в Овальном кабинете. Келлог, в свою очередь, был готов уехать и оставить Украину без соглашения, которое можно было бы представить лидеру США. По данным газеты, офис Зеленского буквально в последнюю минуту сменил курс и доставил документы к поезду, на который садился советник Трампа.
Напомним, что накануне состоялась «разгорячённая» встреча Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Предполагалось, что стороны подпишут договор по полезным ископаемым, но сделка в итоге сорвалась. Во время беседы президент США обвинил экс-комика в неуважении к американской администрации и её усилиям по мирному разрешению конфликта на Украине. Республиканец попытался уговорить гостя на прекращение огня, но тот отказывался. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом. Он отметил, что будущее соглашения по минеральным ресурсам Незалежной сейчас зависит от США.