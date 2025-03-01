В офисе Зеленского настаивали на подписании сделки по ресурсам в США

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак настоял на том, чтобы соглашение по минеральным ресурсам было подписано в Белом доме, хотя советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог предлагал сделать это ещё во время своего визита в Киев. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на американского чиновника.

«Келлог призвал <...> Зеленского подписать <...> договорённость о правах на минералы с Вашингтоном во время визита посланника в Киев на прошлой неделе», — указано в материале.