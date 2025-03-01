Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 07:57

В офисе Зеленского настаивали на подписании сделки по ресурсам в США

NYP: Ермак настоял на подписании Зеленским договора по минералам в Белом доме

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак настоял на том, чтобы соглашение по минеральным ресурсам было подписано в Белом доме, хотя советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог предлагал сделать это ещё во время своего визита в Киев. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на американского чиновника.

«Келлог призвал <...> Зеленского подписать <...> договорённость о правах на минералы с Вашингтоном во время визита посланника в Киев на прошлой неделе», — указано в материале.

Авторы статьи уточнили, что Ермак выступил за то, чтобы глава киевского режима подписал документ вместе с республиканцем в Овальном кабинете. Келлог, в свою очередь, был готов уехать и оставить Украину без соглашения, которое можно было бы представить лидеру США. По данным газеты, офис Зеленского буквально в последнюю минуту сменил курс и доставил документы к поезду, на который садился советник Трампа.

В администрации Трампа заявили, что он не заинтересован в сделке с Киевом по ресурсам
В администрации Трампа заявили, что он не заинтересован в сделке с Киевом по ресурсам

Напомним, что накануне состоялась «разгорячённая» встреча Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Предполагалось, что стороны подпишут договор по полезным ископаемым, но сделка в итоге сорвалась. Во время беседы президент США обвинил экс-комика в неуважении к американской администрации и её усилиям по мирному разрешению конфликта на Украине. Республиканец попытался уговорить гостя на прекращение огня, но тот отказывался. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом. Он отметил, что будущее соглашения по минеральным ресурсам Незалежной сейчас зависит от США.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar