Наркотики и Ермак: Появились неожиданные версии "отравления" жены Буданова

Офис президента Украины начал подковёрную борьбу с главой ГУР Кириллом Будановым, отравив его супругу Марианну из-за невыгодных кадровых перестановок. Такой сценарий в беседе с телеканалом "Царьград" допустил политолог Михаил Павлиев.

По словам эксперта, вся история завязана вокруг руководителя офиса Андрея Ермака. Именно он мог припугнуть главу разведки из-за того, что с поста главы Сил специальных операций ВСУ сместили соратника Валерия Залужного, заменив его на человека Буданова. Впрочем, предположил политолог, всё могло произойти и иначе. Он напомнил, что глава ГУР проживает рядом с семьёй экс-замминистра МВД Украины Александра Гогилашвили. Последний связан с крупным наркотическим синдикатом. Не исключено, что вместо отравления произошла банальная передозировка наркотиками, считает Павлиев.