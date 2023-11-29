Наркотики и Ермак: Появились неожиданные версии "отравления" жены Буданова
Политолог Павлиев: Отравление жены Буданова — предупреждение главе ГУР от Ермака
Офис президента Украины начал подковёрную борьбу с главой ГУР Кириллом Будановым, отравив его супругу Марианну из-за невыгодных кадровых перестановок. Такой сценарий в беседе с телеканалом "Царьград" допустил политолог Михаил Павлиев.
По словам эксперта, вся история завязана вокруг руководителя офиса Андрея Ермака. Именно он мог припугнуть главу разведки из-за того, что с поста главы Сил специальных операций ВСУ сместили соратника Валерия Залужного, заменив его на человека Буданова. Впрочем, предположил политолог, всё могло произойти и иначе. Он напомнил, что глава ГУР проживает рядом с семьёй экс-замминистра МВД Украины Александра Гогилашвили. Последний связан с крупным наркотическим синдикатом. Не исключено, что вместо отравления произошла банальная передозировка наркотиками, считает Павлиев.
"Естественно, пошла контригра, контрмеры со стороны Буданова, скорее всего, для того, чтобы как-то скорректировать эту историю. Потому что просто оправдываться было бы неправильно в этой ситуации, я думаю, что потом будут какие-то официальные заявления по этому поводу, мы посмотрим", — резюмировал Павлиев.
Об отравлении супруги Буданова Марианны местные СМИ сообщили 28 ноября. Позже информацию подтвердили и в ГУР. Киев поспешил обвинить в произошедшем Россию, однако Кремль не увидел в этом ничего удивительного.
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