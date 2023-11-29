В Кремле прокомментировали сообщения об отравлении жены главы ГУР Украины Буданова
Песков: Украина во всём обвиняет РФ, отравление жены Буданова — не исключение
Марианна Буданова, жена главы ГУР Украины. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marianna_budanova
Украина обвиняет Россию буквально во всём — так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения со стороны Киева в отравлении жены главы украинской разведки Кирилла Буданова.
"Украина во всём обвиняет Россию. По-моему, даже в своём существовании Украина обвиняет Россию. Это привычное обвинение", — отметил представитель Кремля.
Напомним, накануне на Украине заявили о попытке отравления жены главы ГУР Кирилла Буданова. По данным источника разведки, женщина попала в больницу с отравлением тяжёлыми металлами. Позже появилось сообщение, что Марианна пострадала из-за мышьяка и ртути. Есть мнение, что жену главы ГУР могли отравить за гибель помощника главкома ВСУ Валерия Залужного.