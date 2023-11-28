На Украине рассказали, чем отравили жену главы ГУР Буданова

"Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть. <...> Это коснулось не только непосредственно жены Кирилла Буданова, а также <...> нескольких сотрудников ГУР Минобороны Украины", — сказал он в эфире радио НВ.