На Украине рассказали, чем отравили жену главы ГУР Буданова
Экс-глава СВР Украины Кондратюк: Жену Буданова отравили мышьяком и ртутью
Марианна Буданова, жена главы ГУР Украины. Обложка © YouTube / Journalist Today
Жену начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианну отравили мышьяком и ртутью. Об этом рассказал бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР) Валерий Кондратюк.
"Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть. <...> Это коснулось не только непосредственно жены Кирилла Буданова, а также <...> нескольких сотрудников ГУР Минобороны Украины", — сказал он в эфире радио НВ.
По словам Кондратюка, речь идёт о высокопоставленных сотрудниках ведомства.
Напомним, что утром 28 ноября украинские СМИ заявили о попытке покушения на жену главы ГУР Кирилла Буданова. По их данным, женщина попала в больницу с отравлением тяжёлыми металлами. Позднее представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил факт отравления супруги Буданова. Есть несколько версий. Некоторые эксперты считают, что это выгодно Британии, другие видят в новости про отравление пиар. Третьи же называют главным мотивом месть.