Украинские СМИ заявили об отравлении жены главы ГУР Буданова
"Бабель": Жену главы ГУР Украины Буданова отравили неизвестные
Марианна Буданова. Фото © YouTube / Journalist Today
Жену начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова якобы отравили неизвестные. Об этом сообщает издание "Бабель", ссылаясь на источники в разведке. По их данным, у Марианны Будановой диагностировано отравление тяжёлыми металлами.
"Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", — пишет издание.
Буданову госпитализировали после продолжительного ухудшения состояния. В настоящее время она уже якобы завершает курс лечения, находясь под наблюдением врачей. В настоящее время расследуется попытка убийства жены главы ГУР.
А ранее в Совете Федерации рассказали, что Кирилл Буданов является реальной угрозой для Владимира Зеленского. Уже понятно, что украинские военные недовольны Зеленским. Своё негодование высказывают не только рядовые, но и офицеры на передовой, а также действующие генералы. А глава ГУР Буданов производит впечатление человека очень нервного и амбициозного.