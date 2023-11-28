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28 ноября, 08:24

Украинские СМИ заявили об отравлении жены главы ГУР Буданова

"Бабель": Жену главы ГУР Украины Буданова отравили неизвестные

<p>Марианна Буданова. Фото © YouTube / Journalist Today</p>

Марианна Буданова. Фото © YouTube / Journalist Today

Жену начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова якобы отравили неизвестные. Об этом сообщает издание "Бабель", ссылаясь на источники в разведке. По их данным, у Марианны Будановой диагностировано отравление тяжёлыми металлами.

"Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", пишет издание.

Буданову госпитализировали после продолжительного ухудшения состояния. В настоящее время она уже якобы завершает курс лечения, находясь под наблюдением врачей. В настоящее время расследуется попытка убийства жены главы ГУР.

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А ранее в Совете Федерации рассказали, что Кирилл Буданов является реальной угрозой для Владимира Зеленского. Уже понятно, что украинские военные недовольны Зеленским. Своё негодование высказывают не только рядовые, но и офицеры на передовой, а также действующие генералы. А глава ГУР Буданов производит впечатление человека очень нервного и амбициозного.

Дарья Нарыкова
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