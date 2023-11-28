Украинские СМИ заявили об отравлении жены главы ГУР Буданова

Жену начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова якобы отравили неизвестные. Об этом сообщает издание "Бабель", ссылаясь на источники в разведке. По их данным, у Марианны Будановой диагностировано отравление тяжёлыми металлами.

"Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", — пишет издание.

Буданову госпитализировали после продолжительного ухудшения состояния. В настоящее время она уже якобы завершает курс лечения, находясь под наблюдением врачей. В настоящее время расследуется попытка убийства жены главы ГУР.