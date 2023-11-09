"Нервный и амбициозный": В Совфеде назвали реального соперника Зеленского на Украине

Украина близка к госперевороту, к которому её подталкивают действия Владимира Зеленского. Такое мнение высказал сенатор от Крыма, член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Парламентарий убеждён, что реальной угрозой для Зеленского стал начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) страны Кирилл Буданов. По словам Цекова, украинские военные недовольны Зеленским и это очевидно. Своё негодование высказывают не только рядовые, но и офицеры на передовой, и даже действующие генералы.