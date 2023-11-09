"Нервный и амбициозный": В Совфеде назвали реального соперника Зеленского на Украине
Сенатор Цеков: От Буданова можно ждать действий, направленных против Зеленского
Украина близка к госперевороту, к которому её подталкивают действия Владимира Зеленского. Такое мнение высказал сенатор от Крыма, член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Парламентарий убеждён, что реальной угрозой для Зеленского стал начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) страны Кирилл Буданов. По словам Цекова, украинские военные недовольны Зеленским и это очевидно. Своё негодование высказывают не только рядовые, но и офицеры на передовой, и даже действующие генералы.
"Глава ГУР Буданов производит впечатление человека очень нервного, а также очень амбициозного. От него действительно можно ожидать действий, направленных против Зеленского", — сказал Цеков в беседе с NEWS.ru.
Ранее некоторые эксперты сообщили, что Запад готовит смену Зеленскому в лице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По словам главы запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, украинский военачальник старается сыграть на контрасте и предстаёт перед публикой, в том числе западной, более весомым политиком, чем Зеленский, которого за океаном считают обезумевшим и недоговороспособным. В свою очередь, бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин указал на "горячую фазу" конфликта Зеленского и Залужного.
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