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28 ноября, 11:03

Украинские СМИ рассказали, что спасло отравленную жену Буданова

Kyiv Post: Жена Буданова вовремя обратилась к врачу с отравлением

<p>Марианна Буданова. Фото © YouTube / Journalist Today</p>

Марианна Буданова. Фото © YouTube / Journalist Today

Жена начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианна, которую, как сообщают украинские СМИ, отравили тяжёлыми металлами, вовремя обратилась за медицинской помощью. Об этом пишет газета Kyiv Post со ссылкой на источник.

"Через неделю последствия были бы более тяжёлыми", — утверждает собеседник издания.

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Напомним, что ранее украинские СМИ заявили о попытке отравления жены главы ГУР Буданова. По данным источника разведки, женщина попала в больницу с отравлением тяжёлыми металлами. Есть мнение, что её могли отравить за гибель помощника Залужного.

Ян Поланин
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