Жена начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианна, которую, как сообщают украинские СМИ, отравили тяжёлыми металлами, вовремя обратилась за медицинской помощью. Об этом пишет газета Kyiv Post со ссылкой на источник.

"Через неделю последствия были бы более тяжёлыми", — утверждает собеседник издания.