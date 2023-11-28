Эксперт перечислил топ версий отравления жены Буданова, но главная из них — месть Политолог Гаспарян: Жену Буданова могли отравить за гибель помощника Залужного 28 ноября, 10:39 Кто и за что отравил Марианну Буданову — супругу главы ГУР Украины. Фото © YouTube / Journalist Today

В ситуации с отравлением жены главы ГУР Украины Марианны Будановой появилось сразу несколько версий. Все они неофициальные и не дают ответа на главные вопросы: кому вообще понадобилось убивать супругу Кирилла Буданова, точно ли жертвой должна была стать именно она и было ли покушение на самом деле. О том, что могло произойти на самом деле, в разговоре с Лайфом порассуждал известный политолог и публицист Армен Гаспарян.

Он сразу ответил, что ситуация с отравлением может быть как симптомом глобального передела внутри украинской власти, так и нелепой случайностью. Во всяком случае, собеседник Лайфа сомневается в том, что жена Буданова лично представляет для кого-то интерес. Вероятно, это просто такая "чёрная метка" для самого главы украинской разведки.

У нас с вами минимум информации вообще по теме есть, за исключением этих трёх пресловутых строк, а дальше наступает эпоха конспирологии. То есть мы гадаем, по сути дела, на кофейной гуще, вариантов здесь может быть очень много. Это может быть ответка за гибель адъютанта Залужного. Это может быть желание устранить Буданова перед возможным потенциальным переговорным треком, потому что он многих раздражает. Политолог, публицист Армен Гаспарян

Собеседник Лайфа предположил, что это всё может быть мистификацией, которая должна затмить какой-нибудь очередной фон, ведь в медиа это сделать довольно просто. Гаспарян признался, что только из новостей впервые узнал, что супруга Буданова — советник Кличко. Политолог назвал эту ситуацию обычной украинской зарисовкой в духе "Квартала-95".

Напомним, что ранее украинские СМИ заявили о попытке отравления жены главы ГУР Буданова. По данным источника разведки, женщина попала в больницу с отравлением тяжёлыми металлами.