В разведке Украины подтвердили факт отравления жены Буданова
Марианна Буданова, жена главы ГУР Украины. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marianna_budanova
Жену руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну действительно отравили тяжёлыми металлами. Это подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов, сообщил телеканал "Общественное".
При этом источники СМИ не смогли подтвердить, что в результате отравления также пострадали несколько сотрудников ГУР.
Напомним, что ранее украинские СМИ заявили о попытке отравления жены главы ГУР Кирилла Буданова. По данным источника разведки, женщина попала в больницу с отравлением тяжёлыми металлами. Спасло Марианну Буданову то, что она вовремя обратилась за медицинской помощью: через неделю последствия были бы более удручающими.