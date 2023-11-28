Не США: Политолог назвал страну, которой выгодно отравление жены Буданова
Политолог Дудчак: Отравление жены главы ГУР Украины Буданова выгодно Британии
Марианна Буданова, жена главы ГУР Украины. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marianna_budanova
Отравление жены начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова может быть выгодно Великобритании. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился политолог Александр Дудчак.
По словам эксперта, конфликт между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным является шоу, которое организовали внешние силы, а именно США и Великобритания. Так, американцы в большей степени контролируют Минобороны Незалежной, а британцы — Зеленского и весь его офис.
"Отравление жены Буданова — это своего рода попытка стимулировать к более активным действиям достаточно влиятельную структуру и Буданова лично. Методы, в общем-то, такие достаточно известные, Скрипалей можем вспомнить. Здесь, скорее всего, попытка активизировать деятельность в интересах британской короны, британских спецслужб, а то что-то Буданов в последнее время расслабился и мало о себе заявляет", — резюмировал Дудчак.
Напомним, что ранее украинские СМИ заявили о попытке отравления жены главы ГУР Буданова. По данным источника разведки, 30-летняя женщина попала в больницу с отравлением тяжёлыми металлами. Как пишут журналисты, её спасло раннее обращение к медикам. К слову, летом Буданов рассказывал в интервью, что они с супругой живут в его кабинете и постоянно находятся вместе в целях безопасности.