Отравление жены начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова может быть выгодно Великобритании. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился политолог Александр Дудчак.

По словам эксперта, конфликт между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным является шоу, которое организовали внешние силы, а именно США и Великобритания. Так, американцы в большей степени контролируют Минобороны Незалежной, а британцы — Зеленского и весь его офис.

"Отравление жены Буданова — это своего рода попытка стимулировать к более активным действиям достаточно влиятельную структуру и Буданова лично. Методы, в общем-то, такие достаточно известные, Скрипалей можем вспомнить. Здесь, скорее всего, попытка активизировать деятельность в интересах британской короны, британских спецслужб, а то что-то Буданов в последнее время расслабился и мало о себе заявляет", — резюмировал Дудчак.