Новость об отравлении жены Буданова связали с его пиар-кампанией
Политик Олейник: Сообщение о покушении на супругу Буданова может быть пиаром
Сообщение украинских СМИ о том, что неизвестные отравили жену начальника Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилла Буданова, является вбросом ради пиара. Такое предположение высказал украинский политик Владимир Олейник.
"В таких случаях, как правило, юристы отрабатывают версии. Если это отравление, тогда надо смотреть почему, чем она кому угрожала. Не вижу здесь вариантов, потому что Буданов — отдельно, жена — отдельно. Может, внутри идут какие-то разборки. Ну и, может быть, пиар-акция — сам Зеленский заявил, что на него пять-шесть раз покушались, а чем хуже другие?" — подчеркнул Олейник в беседе с телеканалом "360".
По его словам, самому Буданову, "может быть, не с руки" говорить о покушении на него самого. Олейник пояснил, что в настоящее время активно обсуждается тема с "Майданом-3", которая будет раскручиваться как удар по начальнику разведки Украины. Вероятно, это простое предупреждение для него. Политик напомнил случай с гибелью помощника главкома ВСУ, тогда ведь гранаты прислали не самому Валерию Залужному. Возможно, эти ситуации чем-то схожи. Олейник дополнил, что стороны, возможно, готовятся к какому-то серьёзному конфликту. Выражение "Боливар двоих не вынесет" справедливо и для Украины. Поэтому в стране останется кто-то один: либо Залужный, либо Владимир Зеленский, подытожил он.
Напомним, что ранее украинские СМИ заявили о попытке покушения на жену главы ГУР Кирилла Буданова. По данным источника разведки, женщина попала в больницу с отравлением тяжёлыми металлами. Спасло Марианну Буданову то, что она вовремя обратилась за медицинской помощью: через неделю последствия были бы более удручающими. Позднее представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил факт отравления супруги Буданова.
YouTube / Journalist Today