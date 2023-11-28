Новость об отравлении жены Буданова связали с его пиар-кампанией

"В таких случаях, как правило, юристы отрабатывают версии. Если это отравление, тогда надо смотреть почему, чем она кому угрожала. Не вижу здесь вариантов, потому что Буданов — отдельно, жена — отдельно. Может, внутри идут какие-то разборки. Ну и, может быть, пиар-акция — сам Зеленский заявил, что на него пять-шесть раз покушались, а чем хуже другие?" — подчеркнул Олейник в беседе с телеканалом "360".

По его словам, самому Буданову, "может быть, не с руки" говорить о покушении на него самого. Олейник пояснил, что в настоящее время активно обсуждается тема с "Майданом-3", которая будет раскручиваться как удар по начальнику разведки Украины. Вероятно, это простое предупреждение для него. Политик напомнил случай с гибелью помощника главкома ВСУ, тогда ведь гранаты прислали не самому Валерию Залужному. Возможно, эти ситуации чем-то схожи. Олейник дополнил, что стороны, возможно, готовятся к какому-то серьёзному конфликту. Выражение "Боливар двоих не вынесет" справедливо и для Украины. Поэтому в стране останется кто-то один: либо Залужный, либо Владимир Зеленский, подытожил он.