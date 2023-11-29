Создатель "Новичка" оценил шансы жены Буданова выжить после отравления

Серьёзной угрозы для жизни жены главы Главного управления разведки Минобороны Украины Марианны Будановой после отравления нет. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал доктор химических наук, разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк.

Собеседник информагентства подчеркнул, что у неё бесспорно есть шансы выжить, так как сейчас существуют пектиновые сорбенты, которые при отравлении тяжёлыми металлами позволяют вытащить большую их часть из организма. Однако если вещество осело в костях, то вынуть его из тела будет уже сложнее.

"Я полагаю, что на Украине достаточно квалифицированных людей, чтобы это провести, и ничего там не будет, а вот информационной вони, я думаю, в нашу сторону будет достаточно", — заявил Ринк.