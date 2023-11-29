Создатель "Новичка" оценил шансы жены Буданова выжить после отравления
Создатель "Новичка" Ринк: Серьёзной угрозы жизни Марианны Будановой нет
Серьёзной угрозы для жизни жены главы Главного управления разведки Минобороны Украины Марианны Будановой после отравления нет. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал доктор химических наук, разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк.
Собеседник информагентства подчеркнул, что у неё бесспорно есть шансы выжить, так как сейчас существуют пектиновые сорбенты, которые при отравлении тяжёлыми металлами позволяют вытащить большую их часть из организма. Однако если вещество осело в костях, то вынуть его из тела будет уже сложнее.
"Я полагаю, что на Украине достаточно квалифицированных людей, чтобы это провести, и ничего там не будет, а вот информационной вони, я думаю, в нашу сторону будет достаточно", — заявил Ринк.
Также учёный рассказал, что такие химические вещества, как мышьяк и ртуть, очень хорошо накапливаются в грибах и рыбе. Поэтому, чтобы понять причину отравления, в первую очередь надо узнать, что ели потерпевшие, перед тем как попасть в медицинское учреждение.
Напомним, утром 28 ноября некоторые украинские средства массовой информации начали сообщать об отравлении Марианны Будановой. Впоследствии представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что её действительно отравили тяжёлыми металлами. Бывший глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в свою очередь подчеркнул, что она была отравлена мышьяком и ртутью.
YouTube / Journalist Today