«Встал у него за спиной»: Стали известны причины штурма Генштаба Украины для ареста Залужного

Украинский политолог Константин Бондаренко подтвердил информацию экс-депутата Верховной рады Борислава Березы о том, что спецназ СБУ пытался штурмовать Генштаб Украины с целью ареста Валерия Залужного, когда тот занимал пост главкома ВСУ. Об этом он заявил в интервью на Youtube-канале журналиста Александра Шелеста.

По словам Бондаренко, военные сообщали ему об этих событиях сразу после их произошедшего. В то время в окружении президента Зеленского хотели заменить Залужного, и это могло произойти именно через такой радикальный шаг. Политолог объяснил, что отношения между Залужным и главой Офиса президента Андреем Ермаком обострились, и во время одного из совещаний Залужный публично унизил Ермака, активно выясняя с ним отношения.

«Более того, он встал у него за спиной и не давал ему возможности встать с кресла, давил ему на плечи», — рассказал политолог.

Бондаренко добавил, что это было первым серьёзным столкновением между ними в рамках внутренней борьбы за власть. Он также отметил, что штурм Генштаба со стороны спецназа мог быть попыткой запугать Залужного или оказать на него давление для решения определённых вопросов. В завершение он указал, что после этого инцидента Залужный заявил о готовности отчитываться перед верховным главнокомандующим, но не перед главой его Офиса.