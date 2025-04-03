«Встал у него за спиной»: Стали известны причины штурма Генштаба Украины для ареста Залужного
Бондаренко: Перед штурмом Генштаба Украины Залужный оскорбил Ермака на совещании
Украинский политолог Константин Бондаренко подтвердил информацию экс-депутата Верховной рады Борислава Березы о том, что спецназ СБУ пытался штурмовать Генштаб Украины с целью ареста Валерия Залужного, когда тот занимал пост главкома ВСУ. Об этом он заявил в интервью на Youtube-канале журналиста Александра Шелеста.
По словам Бондаренко, военные сообщали ему об этих событиях сразу после их произошедшего. В то время в окружении президента Зеленского хотели заменить Залужного, и это могло произойти именно через такой радикальный шаг. Политолог объяснил, что отношения между Залужным и главой Офиса президента Андреем Ермаком обострились, и во время одного из совещаний Залужный публично унизил Ермака, активно выясняя с ним отношения.
«Более того, он встал у него за спиной и не давал ему возможности встать с кресла, давил ему на плечи», — рассказал политолог.
Бондаренко добавил, что это было первым серьёзным столкновением между ними в рамках внутренней борьбы за власть. Он также отметил, что штурм Генштаба со стороны спецназа мог быть попыткой запугать Залужного или оказать на него давление для решения определённых вопросов. В завершение он указал, что после этого инцидента Залужный заявил о готовности отчитываться перед верховным главнокомандующим, но не перед главой его Офиса.
Ранее стало известно, что в 2023 году Служба безопасности Украины попыталась захватить Генеральный штаб для ареста командующего ВСУ Валерия Залужного, но столкнулась с сопротивлением военных. Генерал в отставке Сергей Кривонос подтвердил, что приказ о задержании поступил из офиса Владимира Зеленского.
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