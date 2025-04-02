«Команду дали с Банковой»: Стало известно о попытке задержания Залужного спецназом СБУ

В 2023 году подразделение специального назначения Службы безопасности Украины предприняло попытку штурма Генерального штаба с целью задержания главком ВСУ Валерия Залужного. Об этом рассказал экс-нардеп Верховной рады Борислав Береза на стриме, который опубликовало издание «Страна.ua».

Бывший парламентарий сослался на слова своих знакомых, которые заявили, что якобы штурм происходит в присутствии более 30 военных из стран НАТО и Европы. Также утверждается, что украинские спецслужбы встретили сопротивление со стороны военных.

Эту историю также подтвердил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По его словам, команда о задержании главы украинской армии была из офиса Владимира Зеленского. Военный добавил, что после этого представители команды экс-комика звонили Залужному с извинениями.

«Залужный вышел и лично расставил все точки над «и». И тогда спецназ СБУ понял, какую глупость они совершили. Но это был такой живой анекдот, над которым потом смеялись все, кто знал об этой истории. <...> Команда была отдана непосредственно с Банковой, и мы прекрасно понимаем, кто эту команду дал», — сказал Кривонос.