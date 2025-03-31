На Украине хотят изменить законодательство для отсрочки выборов

Украинские власти планируют изменить законодательство, чтобы отсрочить выборы после отмены военного положения. Глава ЦИК Украины Олег Диденко отметил, что согласно действующим нормам, выборы должны быть объявлены в течение месяца после завершения военного положения. Однако он подчеркнул, что для качественной подготовки к выборам потребуется больше времени. Его заявление приводит «Украинская правда».

Диденко указал, что при проведении демократических выборов, соответствующих стандартам, одного месяца может быть недостаточно. Он отметил, что в обществе и среди политиков существует консенсус о необходимости увеличения сроков подготовки выборов.

По его словам, из-за текущей ситуации в стране необходимо внести изменения в некоторые процедуры избирательного процесса. Эти изменения могут быть реализованы как в период военного положения, так и после его отмены, но это зависит от парламента. Диденко подчеркнул, что для успешного проведения послевоенных выборов необходимо разработать специальный закон, который определит сроки и особенности этих выборов.