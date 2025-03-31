«Зеленский будет мутить»: Озвучена возможная дата президентских выборов на Украине

Выборы на Украине назначат в мае 2025 года, после чего вся власть перейдёт депутату Верховной рады Руслану Стефанчуку. Таким прогнозом поделился украинский блогер Анатолий Шарий.

«Выборам точно быть. Американцы озвучили Киеву своё предложение, от которого нельзя отказаться. А именно — выборы должны быть назначены в мае. Зеленский должен уйти с поста президента и передать власть Стефанчуку, спикеру Верховной рады, как того требует законодательство Украины», — написал он в соцсетях.

Шарий отметил, что на Украине должно быть также сформировано правительство национального единства. Туда, по словам блогера, войдут старые и всем известные лица. При этом Владимир Зеленский сможет принять участие в выборах, однако потеря власти для него неизбежна. Сейчас главарь киевского режима понимает, что проиграет, поэтому будет «мутить» максимально.

«Зеленский будет передавать управление этими выборами дружку (вице-премьеру по инновациям, министру цифровой трансформации Михаилу) Фёдорову. Фёдоров максимально будет хотеть сделать их в смартфоне, причём в своём. Но это не значит, что Зеленский выиграет. Зеленский однозначно проиграет», — подчеркнул блогер.