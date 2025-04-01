В рейтинге доверия украинцев Залужный опередил Зеленского

Бывший главком украинской армии Валерий Залужный, а также действующий посол Киева в Великобритании занял первое место в рейтинге доверия граждан Украины. Об этом сообщила социологическая служба «Социс».

Так, 62% опрошенных заявили о полном или частичном доверии к нему. Владимир Зеленский же оказался на втором месте с 50% поддержки. Третью позицию в рейтинге занял руководитель украинской разведки Кирилл Буданов*.

А ранее Залужный отказался от комментариев по поводу его возможного участия в президентских выборах. Он заявил, что в нынешних реалиях данный вопрос неактуален.