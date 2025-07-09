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9 июля, 09:15

Российская армия выбила ВСУ из Толстого в ДНР

Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Толстой в ДНР

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Российские военные освободили населённый пункт Толстой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 июля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Взять Толстой под контроль удалось благодаря решительным и активным действия группировки «Восток».

Село Толстой находится в Великоновосёлковском районе. По данным на 2001 год, там проживало чуть менее 200 человек.

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А накануне Армия России начала бои с ВСУ за стратегически важное село в Запорожской области. Населённый пункт Плавни находится на левом берегу Днепра между населёнными пунктами Каменское, где продолжаются боевые действия с оттеснением украинских подразделений к северной окраине, и Степногорск, который остаётся под контролем ВСУ.

Никита Никонов
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