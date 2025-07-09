Украинские войска понесли значительные потери в населённом пункте Поддубное в ДНР, который недавно был освобождён Российской армией. Об этом сообщил штурмовик 36-й бригады группировки «Восток» с позывным Петля.

По словам бойца, сложности у российских военных возникли при заходе в населённый пункт, поскольку противник «пытался огрызаться» и «ни в какую» не хотел его покидать.

«Они понесли большие потери в этом населённом пункте», – цитирует Петлю РИА «Новости».

Штурмовик также добавил, что украинские боевики тщательно минировали подходы к посёлку, размещали опорные пункты по его периметру и использовали колючую проволоку.

Напомним, 6 июля Министерство обороны России заявило об освобождении населённого пункта Поддубное в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток».