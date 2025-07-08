Главком ВСУ Сырский признал превосходство Армии России
Главком ВСУ Сырский заявил о превосходстве ВС РФ в силах и средствах
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о превосходстве российской армии в ресурсах.
«Противник сосредоточил основные силы, создал значительную концентрацию войск и, к сожалению, имеет ощутимое преимущество в живой силе и технике», — отметил он в соцсетях.
Сырский подчеркнул, что перед украинской армией стоит задача стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающих участках фронта.
Тем временем глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск на нескольких направлениях: В районе Часового Яра бойцы улучшили свои позиции, а освобождение города в ближайшей перспективе позволит выдвинуться к Константиновке. На Великоновосёлковском направлении взят под контроль важный населённый пункт — Поддубное, российские подразделения продолжают расширять зону влияния. На Краснолиманском направлении войска укрепляют позиции, несмотря на попытки ВСУ контратаковать в районе Редкодуба. Систематическое наступление на Красноармейск создаёт условия для его будущего освобождения.
Ранее на Западе заявили, что Армия России находится в шаге от взятия Сум. По оценкам журналистов, ситуация на фронте складывается не в пользу ВСУ, и вхождение российских сил в город может произойти в ближайшее время.