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Регион
8 июля, 13:40

Главком ВСУ Сырский признал превосходство Армии России

Главком ВСУ Сырский заявил о превосходстве ВС РФ в силах и средствах

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о превосходстве российской армии в ресурсах.

«Противник сосредоточил основные силы, создал значительную концентрацию войск и, к сожалению, имеет ощутимое преимущество в живой силе и технике», — отметил он в соцсетях.

Сырский подчеркнул, что перед украинской армией стоит задача стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающих участках фронта.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск на нескольких направлениях: В районе Часового Яра бойцы улучшили свои позиции, а освобождение города в ближайшей перспективе позволит выдвинуться к Константиновке. На Великоновосёлковском направлении взят под контроль важный населённый пункт — Поддубное, российские подразделения продолжают расширять зону влияния. На Краснолиманском направлении войска укрепляют позиции, несмотря на попытки ВСУ контратаковать в районе Редкодуба. Систематическое наступление на Красноармейск создаёт условия для его будущего освобождения.

Пушилин сообщил об охвате Красноармейска и продвижении ВС РФ
Пушилин сообщил об охвате Красноармейска и продвижении ВС РФ

Ранее на Западе заявили, что Армия России находится в шаге от взятия Сум. По оценкам журналистов, ситуация на фронте складывается не в пользу ВСУ, и вхождение российских сил в город может произойти в ближайшее время.

Никита Никонов
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