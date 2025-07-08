Умереть или сдаться: Армия России загнала роту ВСУ в огневой мешок в ДНР
Военный эксперт Марочко: ВСУ угодили в огневой мешок в районе Зелёной Долины ДНР
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В районе Зелёной Долины на территории Донецкой Народной Республики подразделения противника оказались в огневом мешке. В ходе ожесточённых боевых столкновений наши войска сумели улучшить своё тактическое положение в регионе, сообщил в своём телеграм-канале военный эксперт Андрей Марочко.
Был установлен огневой контроль над небольшим участком автомобильной дороги, ведущей к населённому пункту Шандриголово. Это стратегическое достижение значительно осложнило логистику ВСУ, лишив их солдат безопасных маршрутов для эвакуации и пространств для манёвра.
«Несмотря на то, что позиции противника находятся на высотах, по сути, они лишились безопасных путей эвакуации и отхода, оказавшись зажаты с двух сторон. По предварительной оценке, в огневом мешке могут находиться до роты боевиков», — написал он.
Ранее глава ДНР Пушилин заявил, что российские войска продолжают охватывать город Красноармейск, перерезая логистические коммуникации противника. По его словам, при таком раскладе освобождение этого крупного населённого пункта является неизбежным.