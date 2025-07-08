Умереть или сдаться: Армия России загнала роту ВСУ в огневой мешок в ДНР

В районе Зелёной Долины на территории Донецкой Народной Республики подразделения противника оказались в огневом мешке. В ходе ожесточённых боевых столкновений наши войска сумели улучшить своё тактическое положение в регионе, сообщил в своём телеграм-канале военный эксперт Андрей Марочко.

Был установлен огневой контроль над небольшим участком автомобильной дороги, ведущей к населённому пункту Шандриголово. Это стратегическое достижение значительно осложнило логистику ВСУ, лишив их солдат безопасных маршрутов для эвакуации и пространств для манёвра.

«Несмотря на то, что позиции противника находятся на высотах, по сути, они лишились безопасных путей эвакуации и отхода, оказавшись зажаты с двух сторон. По предварительной оценке, в огневом мешке могут находиться до роты боевиков», — написал он.