Кремль рассказал о создании буферной зоны в зоне СВО
Песков: ВС РФ продвигаются вперед, создают буферную зону для безопасности
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Российские войска продолжают наступление в зоне специальной военной операции, формируя буферную зону для защиты приграничных территорий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наши военные продвигаются вперёд, создавая буферные зоны, которые необходимы для обеспечения безопасности российских регионов. Эта работа продолжается», — сообщил он журналистам.
Напомним, в ходе выступления на ПМЭФ-2025 Владимир Путин напомнил, что Россия, освободив Курскую область, начала создание зоны безопасности. Её глубина доходит до 12 км, и сразу же за ней — уже город Сумы.