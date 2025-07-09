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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 июля, 09:38

Кремль рассказал о создании буферной зоны в зоне СВО

Песков: ВС РФ продвигаются вперед, создают буферную зону для безопасности

Обложка © Михаил Терещенко/ТАСС

Обложка © Михаил Терещенко/ТАСС

Российские войска продолжают наступление в зоне специальной военной операции, формируя буферную зону для защиты приграничных территорий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши военные продвигаются вперёд, создавая буферные зоны, которые необходимы для обеспечения безопасности российских регионов. Эта работа продолжается», — сообщил он журналистам.

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Напомним, в ходе выступления на ПМЭФ-2025 Владимир Путин напомнил, что Россия, освободив Курскую область, начала создание зоны безопасности. Её глубина доходит до 12 км, и сразу же за ней — уже город Сумы.

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Марина Фещенко
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