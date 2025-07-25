«Это произойдёт»: Трамп заявил о неизбежности встречи Путина и Зеленского

Президент Дональд Трамп выразил уверенность в неизбежности встречи между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Республиканец поделился этим мнением с журналистами у Белого дома, отметив, что переговоры должны были состояться ещё три месяца назад, но, по его убеждению, они всё же произойдут.

«Это произойдёт. Но это должно было произойти ещё три месяца назад», — передаёт слова Трампа The Washington Post.

Он также выразил обеспокоенность по поводу истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), назвав это «проблемой для всего мира». Штаты намерены работать над этим вопросом и обсудить с российской стороной перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

Помимо этого, Трамп подчеркнул, что, вероятно, против РФ придётся ввести вторичные санкции. Не исключено, что Вашингтон сделает это раньше, чем истечёт 50-дневный срок ультиматума, который он поставил для решения конфликта на Украине.