Байден переплатил: Трамп усомнился, что Киев потратил все выделенные США деньги на армию

Украина вряд ли израсходовала все средства, выделенные ей администрацией Джо Байдена для закупки вооружений, именно на эти цели, заявил на встрече с республиканскими законодателями в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Вашингтон предоставил Киеву около 350 миллиардов долларов на военные нужды, однако Трамп усомнился, что власти Украины использовали эти деньги именно на покупку вооружений.

«Предполагалось, что украинские власти будут сами закупать себе технику, но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на это», – отметил Трамп.