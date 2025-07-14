США и НАТО договорились о поставках оружия Украине за счёт еровпейских налогоплательщиков

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и страны НАТО достигли соглашения о поставках американского вооружения Украине, но при этом финансирование ляжет на плечи европейских союзников.

«Европейские страны в курсе, и сегодня мы пришли к соглашению. Я попрошу Марка [Рютте] рассказать об этом подробнее, но суть в том, что мы поставим оружие, а платить за него будут они», — заявил Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Глава Белого дома подчеркнул, что США не планируют финансировать поставки.

«Мы не будем делать никаких платежей. Мы не будем покупать это оружие. Мы его произведем, а оплачивать его будут европейцы», — сказал он.