Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 15:32

Генсек НАТО пофантазировал о том, что бы он сделал на месте Путина

Генсек НАТО Рютте: Если бы я был на месте Путина, уже бы сел за стол переговоров

Обложка © AP/TASS

Обложка © AP/TASS

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении жёстких пошлин против России, если в течение 50 дней не удастся достичь договорённости по Украине.

«Если бы я был на месте Путина и слышал бы, что планирует Трамп на эти 50 дней, я бы подумал... и сел бы за стол переговоров», — заявил Рютте на встрече с американским лидером.

По его словам, инициатива Трампа усиливает позиции Запада: «Для Украины — это отличные новости». Глава НАТО отметил, что единый сигнал от США и союзников может ускорить продвижение к урегулированию конфликта.

Трамп выдвинул ультиматум по Украине
Трамп выдвинул ультиматум по Украине

Ранее СМИ сообщали, что сегодня, 14 июля, глава Белого дома представит новый пакет помощи для ВСУ, включающий наступательные системы. Источники утверждали, что речь может идти о ракетах большой дальности, но этот прогноз не оправдался: Трамп ограничился предупреждением в адрес России и очередным заверением, что намерен поддерживать Украину.

Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Марк Рютте
  • НАТО
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar