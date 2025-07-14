Генсек НАТО пофантазировал о том, что бы он сделал на месте Путина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении жёстких пошлин против России, если в течение 50 дней не удастся достичь договорённости по Украине.

«Если бы я был на месте Путина и слышал бы, что планирует Трамп на эти 50 дней, я бы подумал... и сел бы за стол переговоров», — заявил Рютте на встрече с американским лидером.

По его словам, инициатива Трампа усиливает позиции Запада: «Для Украины — это отличные новости». Глава НАТО отметил, что единый сигнал от США и союзников может ускорить продвижение к урегулированию конфликта.