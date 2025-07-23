Действующий американский лидер Дональд Трамп заявил, что бывшие президенты США Барак Обама и Джо Байден, а также экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон будут привлечены к ответственности за фальсификации, связанные с так называемым «российским следом» во время выборов 2016 года.

«Обама – лидер банды, он попался, его подписи на документах. Байден тоже был там. Тысячи документов ещё поступят. Идея была Обамы, но она пришла ещё и от фальшивки Хиллари. Мы их поймали!» – сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, пришло время ответственности для людей, которые, по мнению действующего президента, преследовали его. Трамп заявил, что в «банде» под руководством Обамы состояли Байден и Клинтон, которую он назвал «бывшей женой президента, фальшивой, как банкнота в три доллара».

Трамп также напомнил, что ещё в 2016 году после поражения на выборах президента мог предпринять шаги против Клинтон из-за опровергнутой теории о «российском следе», но воздержался.

«Когда мы поймали Клинтон, я сказал: «Давайте не будем заходить слишком далеко – это жена бывшего президента». Я спустил её с крючка», – заявил Трамп.

Однако он добавил, что после того, что они сделали с ним, «было это правильным или нет, пора начать преследовать людей». Хозяин Белого дома особо выделил обвинение в госизмене в адрес Обамы. По словам республиканца, «банда Обамы» пыталась украсть выборы и сделала «невообразимые вещи даже для неблагополучных стран», а потому «последствия должны быть серьёзными». В заключение Трамп отметил, что именно эти обвинения должны вызывать беспокойство, а не дело Эпштейна.