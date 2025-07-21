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Регион
21 июля, 13:39

Трамп опубликовал видео с «задержанием» Барака Обамы агентами ФБР

Трамп опубликовал видео, созданное нейросетью, где Обаму задерживает ФБР

Обложка © TruthSocial / Donald J. Trump

Обложка © TruthSocial / Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, созданное нейросетью, где его предшественника Барака Обаму задерживают сотрудники ФБР в Белом доме, пока сам республиканец смеётся над ним. Ролик появился у него в соцсети TruthSocial.

Ролик Трампа. Видео © TruthSocial / Donald J. Trump

На видео все политические оппоненты Трампа повторяют одну ключевую фразу: «Никто не выше закона». Они используют её, чтобы указать на злоупотребление нынешним главой Белого дома его полномочиями.

В финальной сцене видео Трамп и Обама сидят Белом доме, как вдруг приходят сотрудники ФБР и надевают наручники на бывшего лидера страны. Затем по сюжету его отправляют в тюрьму.

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Напомним, глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила о наличии у властей доказательств, которые могут привести к предъявлению обвинений участникам предполагаемого сговора из администрации Обамы во время выборов 2016 года, на которых победу одержал Трамп. Нынешний глава Белого дома также присоединился к этим обвинениям.

Владимир Озеров
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