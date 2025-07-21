Трамп опубликовал видео с «задержанием» Барака Обамы агентами ФБР

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, созданное нейросетью, где его предшественника Барака Обаму задерживают сотрудники ФБР в Белом доме, пока сам республиканец смеётся над ним. Ролик появился у него в соцсети TruthSocial.

Ролик Трампа. Видео © TruthSocial / Donald J. Trump

На видео все политические оппоненты Трампа повторяют одну ключевую фразу: «Никто не выше закона». Они используют её, чтобы указать на злоупотребление нынешним главой Белого дома его полномочиями.

В финальной сцене видео Трамп и Обама сидят Белом доме, как вдруг приходят сотрудники ФБР и надевают наручники на бывшего лидера страны. Затем по сюжету его отправляют в тюрьму.