А что случилось? Зеленский после разговора с Трампом снова «переобулся»
MK.ru: Зеленский изменил отношение к переговорам с РФ после беседы с Трампом
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Владимир Зеленский кардинально изменил свою позицию по переговорам с Россией после телефонного разговора с президентом Штатов Дональдом Трампом. На это обратили внимание журналисты, когда главарь киевского режима внезапно заявил, что готов к третьему раунду переговоров в Стамбуле.
Причиной такой смены курса могло стать жёсткое давление американского президента, потребовавшего от экс-юмориста перейти от обороны к активным наступательным действиям на поле боя. При этом, по мнению экспертов, дефицит ресурсов у ВСУ настолько велик, что они не смогут перейти в масштабную атаку. Но факт остаётся фактом: до этого созвона Зеленский наотрез отказывался продолжать диалог с Россией.
«Совсем недавно Зеленский отказывался от любых контактов с Москвой, а здесь сам решился выступить с предложением... Явно что-то заставило его изменить позицию, и этим «что-то» могло стать требование Трампа», — отмечают авторы материала сайта MK.ru.
Напомним, на днях Владимир Зеленский заявил, что свеженазначенный глава СНБО Рустем Умеров по его распоряжению обратился к делегации РФ с предложением организовать новый раунд переговоров на следующей неделе. Также экс-комик в очередной раз выразил желание лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Аффилированный с дипломатами РФ источник подтвердил, что украинская сторона действительно предложила провести очередную встречу. При этом в западных СМИ тоже считают, что внезапно возникшее желание Зеленского к диалогу с Москвой может быть результатом сговора с Вашингтоном.