Владимир Зеленский кардинально изменил свою позицию по переговорам с Россией после телефонного разговора с президентом Штатов Дональдом Трампом. На это обратили внимание журналисты, когда главарь киевского режима внезапно заявил, что готов к третьему раунду переговоров в Стамбуле.

Причиной такой смены курса могло стать жёсткое давление американского президента, потребовавшего от экс-юмориста перейти от обороны к активным наступательным действиям на поле боя. При этом, по мнению экспертов, дефицит ресурсов у ВСУ настолько велик, что они не смогут перейти в масштабную атаку. Но факт остаётся фактом: до этого созвона Зеленский наотрез отказывался продолжать диалог с Россией.