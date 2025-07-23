В США заявили о намерении урегулировать конфликт на Украине через силу

Вашингтон не желает прямого вовлечения в украинский конфликт, но, учитывая то, как долго он длится, США намерены восстановить мир, используя «силу». Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон перед досрочным уходом Конгресса США на каникулы до сентября.

«Боевые действия продолжаются слишком долго, а число жертв продолжает расти», — сказал Джонсон, выступая перед журналистами.

Он подчеркнул, что представители Конгресса категорически против дальнейшего участия США в украинском конфликте, и выразил надежду на скорейшее его завершение. Джонсон также заявил, что верит в американского лидера Дональда Трампа, который, по его словам, добьётся мира силой.