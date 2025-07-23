Долой диктатора: В Конгрессе США призвали сместить Зеленского и прекратить поставки оружия Киеву
Конгрессвумен Грин призвала снять Зеленского и прекратить поставки оружия Киеву
Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua
Президенту США Дональду Трампу следует прекратить поставки оружия Киеву после массовых протестов на Украине. А украинскому народу нужно сместить с должности диктатора Владимира Зеленского. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин на своей странице в социальной сети X.
Грин объяснила протесты против Зеленского отказом от мирного соглашения и продолжением войны.
«Он [Зеленский] является диктатором, отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. <…> Украинский народ — молодцы! Сместите его с должности! А Америка должна прекратить финансирование и поставки оружия!» — написала она.
Напомним, 22 июля Зеленский подписал закон, который ограничивает независимость антикоррупционных агентств НАБУ и САП. Этот проект стал причиной массовых протестов в разных городах Украины. В Киеве на митинг вышел даже мэр Виталий Кличко.