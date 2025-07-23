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23 июля, 03:50

Долой диктатора: В Конгрессе США призвали сместить Зеленского и прекратить поставки оружия Киеву

Конгрессвумен Грин призвала снять Зеленского и прекратить поставки оружия Киеву

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Президенту США Дональду Трампу следует прекратить поставки оружия Киеву после массовых протестов на Украине. А украинскому народу нужно сместить с должности диктатора Владимира Зеленского. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин на своей странице в социальной сети X.

Грин объяснила протесты против Зеленского отказом от мирного соглашения и продолжением войны.

«Он [Зеленский] является диктатором, отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. <…> Украинский народ — молодцы! Сместите его с должности! А Америка должна прекратить финансирование и поставки оружия!»написала она.

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Напомним, 22 июля Зеленский подписал закон, который ограничивает независимость антикоррупционных агентств НАБУ и САП. Этот проект стал причиной массовых протестов в разных городах Украины. В Киеве на митинг вышел даже мэр Виталий Кличко.

Лия Мурадьян
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