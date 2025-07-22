«Ганьба!» Украинские города охватили протесты из-за скандального закона Зеленского

Вслед за жителями Львова на акции протеста против принятого Владимиром Зеленским закона об ограничении полномочий антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вышли жители Днепра и Львова. Видео с митингов публикует издание «Страна.ua».

Протесты против ограничений НАБУ и САП в Днепре и Киеве. Видео © «Страна.ua»

В столице Незалежной люди собрались у театра имени Франко. Сначала они просто стояли с плакатами молча. Однако после толпа начала скандировать «Ганьба!». Также демонстранты вышли на улицы в Днепре.