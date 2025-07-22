Верховная Рада Украины одобрила поправки к законодательству, которые фактически сводят на нет независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Это стало известно во время трансляции заседания парламента.

За внесение изменений, добавленных в законопроект в последний момент, проголосовали 263 депутата, против выступили 13, ещё 13 воздержались от голосования.

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), которое подозревается в связях с Россией. Якобы один из высокопрофильных детективов НАБУ вел бизнес на территории России через своего отца. Представители бюро утверждают, что все операции проводятся без протоколов и судебных решений. В НАБУ считают, что эти действия связаны с попытками Владимира Зеленского устранить активистов, разоблачающих коррупционные схемы.