Депутат Дубинский: СБУ конфисковала доказательства против окружения Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) изъяла документы, связанные с расследованием, касающимся ближайшего окружения Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится под стражей по обвинению в государственной измене.

СБУ получила доступ к данным о негласных следственных действиях, проводимых Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), включая информацию о спецоперациях и оперативных мероприятиях. Дубинский подчеркнул, что изъяты документы, относящиеся к следственным действиям против окружения Зеленского, включая данные о слежках и стенограммы.

«Речь идёт не просто о технической проверке. Изъяты документы, касающиеся спецопераций, данные о слежках, закладки, стенограммы — весь массив оперативной информации… По сути, СБУ зачистила всё, что могло бы лечь в основу будущих дел против людей с Банковой (улица, где находится офис Зеленского – Прим. Life.ru)», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях Дубинского.

По его словам, обыски прошли в тот момент, когда глава НАБУ находился в командировке в Лондоне для консультаций по защите от давления со стороны украинских властей. В то же время СБУ опровергла информацию о получении доступа к данным НАБУ и САП.