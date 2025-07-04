У бывшего украинского министра Резникова провели обыски по делу о «золотых яйцах Минобороны»

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Как уточняет источник, оперативные мероприятия связаны с расследованием закупок продуктов для Вооружённых сил Украины в 2022–2023 годах. По данным издания, Резникова не предупреждали о готовящихся обысках. В ходе операции у него изъяли мобильный телефон и ряд важных документов.

Ранее следствие установило, что в указанный период продовольствие для ВСУ закупалось по каталогам, где цены формировались как среднее значение всех позиций. Это позволяло поставщикам манипулировать стоимостью: завышать расценки на востребованные товары и занижать на менее популярные.

Скандал получил широкий общественный резонанс после разоблачения схемы. Так, по данным СМИ, Минобороны приобретало яйца по 17 гривен за штуку ($0,46) при рыночной цене в 7 гривен (на январь 2023 года).

В результате расследования свои посты потеряли заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и замглавы «Промоборонэкспорта» Владимир Терещенко. В апреле 2025 года под домашний арест был помещен бывший директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий — его подозревают в хищении бюджетных средств.

Резников возглавлял военное ведомство с ноября 2021 по сентябрь 2023 года, однако до сих пор не фигурировал в уголовных делах, связанных с коррупцией. Нынешние обыски могут свидетельствовать о расширении круга подозреваемых.