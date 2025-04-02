На Украине предъявлены обвинения по делу о «золотых яйцах» Минобороны

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины подтвердила факты хищения десятков миллионов долларов Министерством обороны страны в ходе закупок продуктов питания для Вооруженных сил в 2022-2023 годах.

По информации прокуратуры, министерство обеспечивало военных продуктами через услуги по организации питания, включая закупку комплекта из 409 наименований. Это позволяло злоумышленникам завышать цены на востребованные товары и занижать их на менее популярные. Так, 50% стоимости поставок (примерно 1,2 миллиарда гривен или 28,9 миллиона долларов) составили 40 видов продуктов с завышенными ценами, в то время как 27 видов с заниженными ценами обошлись всего в 3,6 миллиона гривен (86,9 тысячи долларов).

Кроме того, в каталоге манипулировали с сезонными продуктами, указывая аномально низкие цены. Однако эти товары не могли быть заказаны в указанный период, так как контракты подписывались после завершения сезона.

В результате данной схемы две компании-поставщика незаконно получили свыше 733 миллионов гривен (17,7 миллиона долларов). После начала расследования и публикаций в СМИ о завышенных ценах на яйца, участники сделки снизили цены на 11 востребованных продуктов, что позволило предотвратить хищение средств на сумму 788 миллионов гривен (19 миллионов долларов).

Украинские журналисты и ранее сообщали о том, что военное ведомство закупает продукты для армии по ценам, в два-три раза превышающим рыночные. Одна из сделок составила 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). Власти в тот раз заявили, что эти данные являются манипуляциями, а министр обороны Украины Алексей Резников позже объяснял высокие цены «технической ошибкой».