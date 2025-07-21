Рубли и паспорта РФ: «‎Русский след» привёл к междоусобице в Киеве с 70 обысками у детективов

На Украине сотрудники СБУ проводят обыски у Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ), структура подозревается в связях с Россией. Один из высокопоставленных детективов НАБУ якобы даже вёл бизнес на российской территории через своего отца, сообщается на сайте СБУ.

Обыски в НАБУ. Фото © ssu.gov.ua

Обыски в НАБУ. Фото © ssu.gov.ua

Обыски в НАБУ. Фото © ssu.gov.ua

«Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили в ведении бизнеса в РФ одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. Как установило расследование, он выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан)», — сказано в тексте.

По данным следствия, у отца Магамедрасулова есть российское гражданство, о чём его сын не сообщил при оформлении допуска к гостайне. А мать мужчины проживает в Киеве, но якобы получает пенсию в ДНР. Женщину также подозревают в пророссийских взглядах. Сам Руслан Магамедрасулов работает в Днепре и руководит местным отделением НАБУ. Кроме того, мужчина обвиняется в передаче российским спецслужбам секретной информации. СБУ показывает, что во время обысков нашёл российские рубли и паспорта РФ.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура жёстко высказались из-за следственных действий. СБУ, ГБР и прокуратура проводят не менее 70 обысков у как минимум 15 сотрудников НАБУ, сообщает Бюро. А САП заявляет, что у неё также проходят обыски. При этом украинские СМИ уверены, что обыски в НАБУ — лишь попытка киевского руководства разобраться с усилившим своё влияние антикоррупционным бюро.