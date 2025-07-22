Украина попалась на попытках замять коррупционные скандалы, которые остаются ахиллесовой пятой Киева и портят его отношения с Евросоюзом. Так полагает колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион, комментируя облавы украинских силовиков на представителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

«Это всегда плохой знак, когда правительства, обвиняемые в коррупции, устраивают облавы на агентства и активистов, пытающихся привлечь их к ответственности ... (Украина — прим. Life.ru) не может себе этого позволить, поскольку просит налогоплательщиков по всей Европе дополнительно выделять десятки миллиардов евро на её оборону», — говорится в статье.

Эксперт уверен, что обыски СБУ по адресам активистов, борющихся с коррупцией на Украине, — это начало нехорошей тенденции. Среди оказавшихся в опале — общественник Виталий Шабунин, который попал под арест в Киеве, напомнил Чемпион. По его мнению, это полностью сфабрикованное по политическим мотивам дело. Всё это скажется на военных усилиях Украины, отметил автор публикации. Ведь Запад вряд ли продолжит спонсировать страну, где расправляются с «глашатаями свободы и с борцами против коррупции», продолжил Чемпион.

«Коррупция остаётся ахиллесовой пятой этой страны», — резюмировал аналитик.