«Стреляете в своих»: Во Львове прошёл митинг против подчинения антикоррупционных органов

В центре Львова прошёл митинг против закона об урезании полномочий НАБУ и САП. Документ уже подписал Владимир Зеленский, что вызвало критику как со стороны оппозиции, так и прозападных организаций. Об этом сообщают украинские СМИ.

Во Львове протестуют против закона Зеленского об ограничении полномочий НАБУ и САП. Обложка © Х / Dima

«Стреляете в своих, НАБУ – быть, ветировать 12414», — говорится в лозунгах.

По мнению протестующих, это откат от демократических норм и сигнал о стремлении Банковой взять под полный контроль антикоррупционные механизмы. Поводом для беспокойства стала, в том числе, история с министром, вице-премьером Алексеем Чернышовым — фигурантом громкого расследования.