«Стреляете в своих»: Во Львове прошёл митинг против подчинения антикоррупционных органов
Во Львове прошли протесты против закона об ограничении полномочий НАБУ и САП
Во Львове протестуют против закона Зеленского об ограничении полномочий НАБУ и САП. Обложка © Х / Громадське радiо
В центре Львова прошёл митинг против закона об урезании полномочий НАБУ и САП. Документ уже подписал Владимир Зеленский, что вызвало критику как со стороны оппозиции, так и прозападных организаций. Об этом сообщают украинские СМИ.
Во Львове протестуют против закона Зеленского об ограничении полномочий НАБУ и САП. Обложка © Х / Dima
«Стреляете в своих, НАБУ – быть, ветировать 12414», — говорится в лозунгах.
По мнению протестующих, это откат от демократических норм и сигнал о стремлении Банковой взять под полный контроль антикоррупционные механизмы. Поводом для беспокойства стала, в том числе, история с министром, вице-премьером Алексеем Чернышовым — фигурантом громкого расследования.
Недовольство действиями украинских властей растёт и на других направлениях. Так, в центре Киева недавно прошёл масштабный митинг семей без вести пропавших военных. На площадь Независимости вышли более тысячи человек — среди них ветераны, родственники пленных и активисты. Участники требовали ускорить выплаты пособий и упростить процедуру оформления документов.