Киевский суд назначил вице-премьеру Чернышову залог в 2,9 миллиона долларов

Суд в Киеве назначил вице-премьеру Украины Алексею Чернышову залог в $2,9 млн по делу о коррупции. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на данные из зала суда.

«Суд избрал меру пресечения вице-премьеру Чернышову — залог в размере более 120 миллионов гривен (около 2,9 миллиона долларов)», — говорится в материале.

Украинские СМИ пишут, что чиновник обвиняется в злоупотреблении должностным положением и участии в коррупционной схеме, которая могла причинить ущерб государству на сумму свыше 1 млрд гривен ($24 млн). Как отмечает источник, Чернышов, недавно вернувшийся из Европы, лично присутствовал на заседании.