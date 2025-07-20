Украинцы перекрыли въезд в село и не дали военкомам провести «бусификацию»

В Тернопольской области (западная часть Украины) жители села дали силовой отпор внезапно нагрянувшим военкомам. Сельчане окружили машину и начали её раскачивать, мобилизовать мужчин не помогла и подоспевшая полиция, её также жители встретили с кулаками. О ситуации рассказал в соцсети депутат Верховной Рады Артём Дмитрук и опубликовал видео.

В украинском селе жители не пропустили машину с военкомами. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/dmytrukartem

«В Тернопольской области сегодня прошёл протест против полиции и ТЦК. Жители одного из сёл просто не пустили машины в населённый пункт. Люди вышли на дорогу и перекрыли въезд», — написал нардеп.

Народное сопротивление в основном состояло из женщин и подростков. Они полностью перекрыли въезд в село и заставили военкомом вместе с полицией отступить. Дмитрук обратил внимание, что подобная ярость украинцев уже становится повсеместной.