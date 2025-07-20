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20 июля, 17:01

Украинцы перекрыли въезд в село и не дали военкомам провести «бусификацию»

Депутат Рады Дмитрук: Украинцы не пустили военкомов в село под Тернополем

В Тернопольской области (западная часть Украины) жители села дали силовой отпор внезапно нагрянувшим военкомам. Сельчане окружили машину и начали её раскачивать, мобилизовать мужчин не помогла и подоспевшая полиция, её также жители встретили с кулаками. О ситуации рассказал в соцсети депутат Верховной Рады Артём Дмитрук и опубликовал видео.

В украинском селе жители не пропустили машину с военкомами. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/dmytrukartem

«В Тернопольской области сегодня прошёл протест против полиции и ТЦК. Жители одного из сёл просто не пустили машины в населённый пункт. Люди вышли на дорогу и перекрыли въезд», — написал нардеп.

Народное сопротивление в основном состояло из женщин и подростков. Они полностью перекрыли въезд в село и заставили военкомом вместе с полицией отступить. Дмитрук обратил внимание, что подобная ярость украинцев уже становится повсеместной.

Один против толпы: Украинец лопатой отбился от военкомов, которые хотели его мобилизовать
Один против толпы: Украинец лопатой отбился от военкомов, которые хотели его мобилизовать

А на днях на Украине сотрудники военкомата задержали митрополита Александрийского УПЦ Боголепа и вручили ему повестку. У духовенства УПЦ, включая митрополита, отсутствует бронь от мобилизации, что делает их потенциальными кандидатами для призыва на общих основаниях.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/dmytrukartem

Татьяна Миссуми
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