Украинские военкомы задержали митрополита Боголепа, чтобы вручить ему повестку
Митрополит Боголеп. Обложка © Wikipedia
На Украине сотрудники ТЦК задержали митрополита Александрийского УПЦ Боголепа и вручили ему повестку. Об этом сообщает Союз православных журналистов.
В публикации отмечается, что священнослужителя не отправили сразу в воинскую часть — ему дали повестку, составили административный протокол, а затем отпустили.
Отмечается, что у духовенства УПЦ, включая митрополита, отсутствует бронь от мобилизации, что делает их потенциальными кандидатами для призыва на общих основаниях.
Напомним, ранее в Одесской области сотрудники военкомата схватили протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Московчука. ТЦК несколько дней держали священника в застенках, заявляя, что процедура соответствует действующему законодательству. Похожий случай произошёл и в Ровно — там представители военкомата задержали настоятеля храма святой Параскевы Украинской православной церкви Александра Жука. В России в насильственной мобилизации священников УПЦ увидели попытку Киева сломить дух украинцев.