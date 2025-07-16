Украинские военкомы задержали митрополита Боголепа, чтобы вручить ему повестку

На Украине сотрудники ТЦК задержали митрополита Александрийского УПЦ Боголепа и вручили ему повестку. Об этом сообщает Союз православных журналистов.

В публикации отмечается, что священнослужителя не отправили сразу в воинскую часть — ему дали повестку, составили административный протокол, а затем отпустили.