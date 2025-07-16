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16 июля, 13:34

Украинские военкомы задержали митрополита Боголепа, чтобы вручить ему повестку

Митрополит Боголеп. Обложка © Wikipedia

Митрополит Боголеп. Обложка © Wikipedia

На Украине сотрудники ТЦК задержали митрополита Александрийского УПЦ Боголепа и вручили ему повестку. Об этом сообщает Союз православных журналистов.

В публикации отмечается, что священнослужителя не отправили сразу в воинскую часть — ему дали повестку, составили административный протокол, а затем отпустили.

Отмечается, что у духовенства УПЦ, включая митрополита, отсутствует бронь от мобилизации, что делает их потенциальными кандидатами для призыва на общих основаниях.

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Напомним, ранее в Одесской области сотрудники военкомата схватили протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Московчука. ТЦК несколько дней держали священника в застенках, заявляя, что процедура соответствует действующему законодательству. Похожий случай произошёл и в Ровно — там представители военкомата задержали настоятеля храма святой Параскевы Украинской православной церкви Александра Жука. В России в насильственной мобилизации священников УПЦ увидели попытку Киева сломить дух украинцев.

Владимир Озеров
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