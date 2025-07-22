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Регион
22 июля, 20:03

Мэр Киева Кличко вместе с братом вышел на митинг против закона о НАБУ и САП

Владимир и Виталий Кличко. Обложка © Telegram / Политика Страны

Владимир и Виталий Кличко. Обложка © Telegram / Политика Страны

Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к акции протеста, организованной против спорного закона, который фактически лишает независимости ключевые антикоррупционные структуры Украины – Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

О присутствии Кличко на митинге сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале, опубликовав также фотографию мэра в рядах протестующих. Вслед за столичным градоначальником на митинг против сокращения полномочий НАБУ прибыл и его брат, Владимир Кличко.

Виталий и Владимир Кличко прибыли на митинг против ликвидации НАБУ и САП. Видео © «Страна ua»

Отметим, что Кличко уже высказывал резкую критику в адрес Рады за решение ограничить полномочия антикоррупционных ведомств. По его словам, принятый закон «не приближает Украину к ЕС» и демократическим принципам. Мэр также заявил, что авторы закона «поверили в безнаказанность своего беспредела».

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Ранее Life.ru писал, что украинские города охватили массовые протесты из-за скандального закона Владимира Зеленского. Украинцы скандируют «Ганьба» в адрес властей, решивших урезать полномочия антикоррупционных органов.

*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юния Ларсон
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