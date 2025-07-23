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Регион
22 июля, 21:53

«Сильно ошибся»: СМИ сообщили о печальной судьбе Украины из-за скандального закона Зеленского

Spectator: Закон против НАБУ служит поводом для санкций ЕС против Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Marc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Marc

Закон Владимира Зеленского о сокращении полномочий антикоррупционных агентств может вызвать санкции против Украины со стороны Европейского союза. Об этом пишет британское издание The Spectator.

Автор статьи отмечает, что международные антикоррупционные организации и западные дипломаты ранее предупреждали об этом Зеленского. Они указывали, что принятие закона, который ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), грозит негативными последствиями. Это может поставить под сомнение вступление Украины в ЕС, а также привести к санкциям и отмене безвизового режима.

Несмотря на эти предупреждения, Зеленский всё же решил продвигать закон. По мнению автора, он сильно ошибся в оценке реакции своих западных спонсоров.

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Напомним, 22 июля Зеленский подписал скандальный закон, который лишает антикоррупционные агентства НАБУ и САП независимости. Этот документ даёт генпрокурору Украины право руководить прокурорами САП. Он также получает возможность забирать дела у НАБУ и передавать их другим прокурорам. Закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ в другие ведомства. Этот проект стал причиной масштабных акций протестов на Украине.

Лия Мурадьян
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