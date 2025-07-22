Зеленский подписал закон против антикоррупционных ведомств, вызвавший крупные митинги
Зеленский подписал закон о лишении полномочий антикоррупционных НАБУ и САП
Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который вызвал протесты в Киеве и других крупных городах Украины. Этот документ фактически уничтожает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Информация появилась в карточке закона на сайте Верховной рады. В ней указано, что документ вернулся с подписью Зеленского.
Документ предоставляет генпрокурору Украины право стать руководителем прокуроров САП. Кроме того, он сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Также закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам. Таким образом антикоррупционные ведомства фактически лишаются независимости.
Ранее Life.ru сообщал, что украинские города охватили массовые протесты из-за скандального закона Владимира Зеленского. Украинцы скандировали «Ганьба» в адрес властей, решивших урезать полномочия антикоррупционных органов. В акциях протеста против спорного закона участвовал даже мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром.