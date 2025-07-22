Зеленский подписал закон против антикоррупционных ведомств, вызвавший крупные митинги

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который вызвал протесты в Киеве и других крупных городах Украины. Этот документ фактически уничтожает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Информация появилась в карточке закона на сайте Верховной рады. В ней указано, что документ вернулся с подписью Зеленского.