Мерц призвал «папочку» Трампа остаться с Европой в вопросе Украины
Мерц призвал Трампа и США не бросать Европу в вопросе Украины
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Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту США Дональду Трампа с призывом не бросать Европу в вопросе Украины.
«Оставайтесь с нами и оставайтесь с европейцами. Мы на одной волне и стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире», — сказал немецкий канцлер на конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Риме.
Также, декларируя намерение воевать «до последнего украинца», Мерц выступил с посланием к России и президенту РФ Владимир Путин, заявив, что Европа не намерена сдаваться.
2 июля издание The New York Times сообщило о временном прекращении американских поставок Украине ракет для систем Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, а также переносных ракетных комплексов Stinger и других видов вооружений. На следующий день, 3 июля, президент США Дональд Трамп заверил, что Вашингтон продолжит предоставлять Киеву военную поддержку. Однако он отметил, что Соединённые Штаты сами испытывают потребность в этих вооружениях. Позже, 7 июля, Трамп уточнил, что США готовы передать Украине "дополнительную партию оружия", подчеркнув, что в основном речь идёт об "оборонительных вооружениях".