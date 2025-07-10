Мерц призвал «папочку» Трампа остаться с Европой в вопросе Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту США Дональду Трампа с призывом не бросать Европу в вопросе Украины.

«Оставайтесь с нами и оставайтесь с европейцами. Мы на одной волне и стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире», — сказал немецкий канцлер на конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Риме.

Также, декларируя намерение воевать «до последнего украинца», Мерц выступил с посланием к России и президенту РФ Владимир Путин, заявив, что Европа не намерена сдаваться.