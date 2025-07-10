Конфликт на Украине неуклонно приближается к своему завершению, которое будет крайне мрачным для Киева. Запад едва ли намерен выполнять какие-то из своих обещаний поддерживать страну на её пути в НАТО и ЕС. Об том сообщает American Conservative.

«История про Украину подходит к весьма печальному концу. Не только текущий (конфликт), но также и обещанные в будущем западная интеграция и защита выглядят такими безрадостными для Украины», — отметил автор материала.

Журналисты утверждают, что Запад не собирается исполнять данные Киеву обещания касательно любой поддержки.