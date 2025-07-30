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30 июля, 09:10

Неуверенность и тревога: Британский аналитик указал на слабость позиций Трампа

Аналитик Меркурис: Уменьшение сроков ультиматума говорит о слабости Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Британский аналитик в области геополитики Александр Меркурис поделился своими соображениями относительно действий американского лидера Дональда Трампа в ходе переговоров. По словам эксперта, сокращение сроков ультиматума свидетельствует скорее о слабости позиции самого президента, нежели о намерении усилить давление на противоположную сторону.

Меркурис подчеркнул, что подобные шаги обычно свидетельствуют о внутренней неуверенности и тревоге. Однако в ситуации с Трампом ситуация осложняется ещё и отсутствием ясности относительно его дальнейших шагов.

По мнению британского специалиста, Трамп оказался практически в тупике, поскольку у него отсутствуют альтернативные варианты развития событий. Более того, подчёркивает Меркурис, эта непростая позиция возникла исключительно благодаря действиям самого главы Белого дома.

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Напомним, глава Штатов объявил, что сокращает срок, который отмерил России на достижение сделки по Украине, с 50 до 10-12 дней. Если соглашения не будет, то он планирует обложить РФ жёсткими вторичными санкциями. Его заявление прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказавший, что Москва продолжает спецоперацию, хотя предпочитает добиться своих целей мирными методами, а также подчеркнувший, что в Кремле услышали Дональда Трампа.

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Оксана Попова
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