Неуверенность и тревога: Британский аналитик указал на слабость позиций Трампа
Аналитик Меркурис: Уменьшение сроков ультиматума говорит о слабости Трампа
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Британский аналитик в области геополитики Александр Меркурис поделился своими соображениями относительно действий американского лидера Дональда Трампа в ходе переговоров. По словам эксперта, сокращение сроков ультиматума свидетельствует скорее о слабости позиции самого президента, нежели о намерении усилить давление на противоположную сторону.
Меркурис подчеркнул, что подобные шаги обычно свидетельствуют о внутренней неуверенности и тревоге. Однако в ситуации с Трампом ситуация осложняется ещё и отсутствием ясности относительно его дальнейших шагов.
По мнению британского специалиста, Трамп оказался практически в тупике, поскольку у него отсутствуют альтернативные варианты развития событий. Более того, подчёркивает Меркурис, эта непростая позиция возникла исключительно благодаря действиям самого главы Белого дома.
Напомним, глава Штатов объявил, что сокращает срок, который отмерил России на достижение сделки по Украине, с 50 до 10-12 дней. Если соглашения не будет, то он планирует обложить РФ жёсткими вторичными санкциями. Его заявление прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказавший, что Москва продолжает спецоперацию, хотя предпочитает добиться своих целей мирными методами, а также подчеркнувший, что в Кремле услышали Дональда Трампа.