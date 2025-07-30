Британский аналитик в области геополитики Александр Меркурис поделился своими соображениями относительно действий американского лидера Дональда Трампа в ходе переговоров. По словам эксперта, сокращение сроков ультиматума свидетельствует скорее о слабости позиции самого президента, нежели о намерении усилить давление на противоположную сторону.

Меркурис подчеркнул, что подобные шаги обычно свидетельствуют о внутренней неуверенности и тревоге. Однако в ситуации с Трампом ситуация осложняется ещё и отсутствием ясности относительно его дальнейших шагов.