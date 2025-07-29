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29 июля, 10:02

Песков: Кремль принял к сведению слова Трампа о сроках урегулирования на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва приняла к сведению заявление президента США о сокращении сроков урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос на брифинге.

Песков добавил, что хотел бы избежать каких-либо оценок слов главы Белого дома.

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Напомним, президент Соединённых Штатов накануне заявил, что сократит срок для достижения соглашения по Украине с 50 до 10-12 дней. Он пояснил, что «нет смысла ждать». Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что не «дедуле» Трампу определять эти сроки. В Кремле заявили, что Россия продолжает СВО, но стремится к мирному урегулированию конфликта.

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Александр Юнашев
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